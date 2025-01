O Palmeiras já foi campeão da Copinha? Quantos títulos da Copa São Paulo de Futebol Junior o Verdão tem?

Após uma longa espera, o Alviverde conquistou sua primeira taça da competição em 2022, seguida por um bicampeonato histórico

Com uma história recente de sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras finalmente conquistou seu primeiro título da competição em 2022, após décadas de tentativas frustradas. A equipe comandada por Paulo Victor Gomes teve como um dos principais nomes o jovem atacante Endrick, que, em uma ascensão meteórica, passaria opelo futebol profissional do clube e seguiria para o Real Madrid. Na ocasião, o Verdão derrotou o Santos na grande final, com um impressionante placar de 4 a 0, no Allianz Parque, em um jogo que marcou a inauguração da taça para o clube alviverde.

No entanto, o Verdão não parou por aí e, em 2023, defendeu com sucesso o título, conquistando o bicampeonato.