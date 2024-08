Os times, gols, títulos e recordes de Cavani

O uruguaio, hoje no Boca Júniors, é o maior artilheiro da história do PSG e já colocou seu nome entre os grandes de sua geração

O uruguaio Edinson Cavani foi um dos melhores atacantes de sua geração no futebol europeu, além de também ter brilhado pela seleção uruguaia. Atualmente no Boca Júniors, onde, aos 37 anos, já vive a parte final de sua carreira, Cavani tem números expressivos ao longo de sua carreira.

Estamos, afinal de contas, falando de alguém que já ultrapassou a marca dos 450 gols marcados. Deste total, 200 tentos foram anotados com a camisa do Paris Saint-Germain, onde está na história como maior artilheiro do clube em todos os tempos.

Falar de Cavani é falar de bom futebol, e por isso a GOAL repassa as principais estatísticas de Edinson Cavani. Seus gols, títulos e outras marcas alcançadas pelo uruguaio. Confira!

