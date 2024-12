Os melhores jogadores de cada Copa Intercotinental/Mundial de Clubes

Vini Jr. recebeu Bola de Ouro nesta edição do Mundial de Clubes, veja todos os premiados

Campeão da Copa Intercontinental de 2024, Vinícius Junior recebeu a Bola de Ouro do torneio. O atacante, que pouco antes havia recebido o prêmio Fifa The Best, fez o último gol da vitória por 3 a 0 que deu ao Real Madrid mais um título mundial para sua coleção.

Vini não foi o único brasileiro a ter sido eleito o melhor da competição, mas a premiação começou a ser entregue apenas nos anos 1980 -- o que explica a ausência de Pelé entre os vencedores. A GOAL relembra a lista dos jogadores que receberam destaque ao longo da história da Copa Intercontinental/Mundial de Clubes. Confira abaixo!