Vini Jr lidera a lista dos preferidos que tem nomes como Raphinha e Richalison

Depois de mais um mercado movimentado, especialmente em relação aos brasileiros, o futebol da Arábia Saudita prepara novos investimentos em atletas canarinhos na próxima janela de transferências.

O principal alvo é Vinicius Júnior. O fundo de investimentos está disposto a fazer do atacante do Real Madrid o jogador mais bem pago da história do esporte, mas há outros nomes que despertam o interesse dos clubes sauditas, e vamos detalhar aqui.