Os bastidores da contratação de Alex Sandro pelo Flamengo

Lateral era desejo antigo de Tite, dupla trabalhou junto durante anos na seleção brasileira

Segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências, Alex Sandro chegou com caráter de emergência após a lesão de Matías Viña, que não poderá mais entrar em campo este ano. O lateral, no entanto, é desejo antigo do técnico Tite, que tentou contrata-lo no início deste ano, segundo soube a GOAL.

Aos 33 anos, Alex Sandro assinou com o Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, dois anos e meio. O lateral, que também pode jogar de zagueiro, não entra em campo deste maio, mas vinha mantendo a forma no Portimonense, de Portugal.