Onde estão os jogadores do Barcelona campeão da Champions League 2014/15?

Hoje capitão, Ter Stegen é o único jogador remanescente do elenco que levantou o último título europeu do clube

Muito para trás ficaram os tempos do inesquecível Barcelona de Guardiola, considerado por muitos torcedores e também analistas como o melhor time da história. No passado, também temos o trio MSN que deslumbrava a Europa na metade da década anterior. Já não estão Messi, Neymar ou Luis Suárez. Também não estão outros dos fantásticos valores daquela equipe que hoje jogam com o argentino e o uruguaio no Inter Miami.

A vitória por 3 a 1 em Berlim na final da Champions League 2014/15 parece muito distante. Não apenas foi a última vez que o Barça se sagrou campeão europeu, mas também a última vez que chegou à decisão. A partir daí, começaram as frustrações, as duríssimas derrotas, uma complicada situação financeira e uma mudança que ainda custa a ser assimilada.

Este Barcelona não é um dos principais candidatos a conquistar a Liga dos Campeões 2024/25. Lamine Yamal é uma grande esperança, a maior de La Masia desde o surgimento de um certo Lionel Messi. Mas ele levou entre duas e três temporadas para se tornar o protagonista do time. Exigir que Yamal faça isso em sua segunda temporada seria um erro.

Na décima edição da Liga dos Campeões desde aquele último título, apenas um jogador permanece no clube catalão: Ter Stegen, hoje capitão do time e líder de vestiário. Abaixo, a GOAL revisita o que aconteceu nesta década e por onde andam os demais campeões.