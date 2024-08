Onde assistir a XV de Piracicaba x Taquaritinga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Equipes entram em campo neste sabádo (03), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O XV de Piracicaba recebe o Taquaritinga na tarde deste sábado (03), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pela 8ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

No Grupo 3, o Taquaritinga lidera a chave com 15 pontos conquistados em seis jogos. A equipe tem cinco vitórias e apenas uma derrota na chave. O XV de Piracicaba vem na sequência, na segunda colocação, com oito pontos em cinco jogos, e quer fazer valer seu mando de campo no duelo.