Onde assistir a XV de Piracicaba x Rio Claro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Clubes se enfrentam pela segunda rodada do grupo 3 neste sábado; confira os detalhes

XV de Piracicaba e Rio Claro entram em campo neste sábado (22), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 3 da Copa Paulista 2024. A partida será realizada no Barão de Serra Negra e terá transmissão da TV Cultura, na TV aberta, e do canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Depois de folgar na primeira rodada, o XV de Piracicaba tenta estrear no campeonato com o pé direito. Por isso, o time busca aproveitar o fator casa para sair com os três pontos.

O Rio Claro, por sua vez, já estreou e com um empate. Jogando em seus domínios, o clube ficou no 1 a 1 com o Grêmio São-Carlense e agora mira sua primeira vitória na Copa Paulista fora de casa.

