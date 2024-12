Onde assistir a Wrexham x Wigan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Terceira Divisão Inglesa 2024/25

League One

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no STōK Racecourse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Wrexham e Wigan se enfrentam neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no STōK Racecourse, pela 23ª rodada da Terceira Divisão Inglesa 2024/25. A partida não tem transmissão confirmada no Brasil (veja a programação completa aqui).

Embalado com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados na Terceira Divisão Inglesa 2024/25, o Wrexham aparece na terceira posição, com 45 pontos conquistados, três a menos que o líder Birmingham. Já o Wigan, em 14º lugar, com 27 pontos, vem de vitória sobre o Rotherham por 1 a 0.