Onde assistir a Vitória x Jacuipense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela terceira rodada da primeira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe a Jacuipense na tarde deste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta para a região, e no próprio YouTube da emissora para todo o Brasil (veja a programação completa aqui).

Na terceira rodada, o Vitória busca emplacar a segunda vitória consecutiva na competição. Após estrear com um empate sem gols contra o Barcelona de Ilhéus, o time se recuperou ao vencer a Juazeirense por 4 a 1 fora de casa. Com quatro pontos, a equipe divide a liderança com Porto-BA, Atlético-BA, Jequié, Jacuipense e Juazeirense.