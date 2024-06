Onde assistir a Venezuela x México ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Depois de estrearem com vitória, seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo B do torneio; confira mais detalhes

Venezuela e México entram em campo nesta quarta-feira (26), às 22h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo B da Copa América 2024. A partida acontece no SoFi Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois da importante vitória sobre o Equador na estreia, a Venezuela pode dar um passo definitivo rumo a classificação ao mata-mata. Um novo triunfo provavelmente garantiria a seleção venezuelana nas quartas com uma rodada de antecedência, o que seria um início de campanha dos sonhos.

O México vive situação semelhante no torneio. Após bater a Jamaica na primeira rodada, a seleção mexicana tenta somar mais três pontos no grupo em busca de avançar à próxima fase. Mas além do bom adversário pela frente, o técnico Jaime Lozano precisará lidar com a ausência do capitão Edson Álvarez, substituído ainda no primeiro tempo da estreia por lesão.

