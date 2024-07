Onde assistir a Venezuela x Canadá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa América 2024

Seleções fazem o segundo duelo desta etapa do torneio; confira mais detalhes

Venezuela e Canadá entram em campo nesta sexta-feira (5), às 22h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa América 2024. O jogo acontece no AT&T Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv (veja a programação completa aqui).

Classificada como primeira colocada do grupo B, a Venezuela faz grande torneio até aqui. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, La Vinotinto vai justificando as expectativas sob o ótimo trabalho do argentino Fernando Batista e chega embalada para o mata-mata.

Já o Canadá teve mais dificuldades na primeira fase. Alternando bons e maus momentos durante os jogos, a seleção canadense avançou na segunda posição do grupo A com quatro pontos somados e tenta reencontrar seu melhor futebol no decisivo duelo das quartas de final.

