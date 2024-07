Onde assistir a Vasco x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Brasileiro A3 feminino

Equipes entram em campo neste sábado (27), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV

O Vasco enfrenta o Paysandu na noite deste sábado (27), às 21h (de Brasília), no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de voltada final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

No jogo de ida, o Vasco venceu por 2 a 1, com gol de Graci e Larissa. Vale lembrar que as duas equipes já estão garantidas no Campeonato Brasileiro Feminino A2 2025.