Onde assistir a União Suzano x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Mandantes buscam a primeira vitória, enquanto o Moleque Travesso quer manter invencibilidade na competição

União Suzano e Juventus se enfrentam neste sábado (13), às 15h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo E da Copa Paulista 2024. O jogo será no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, em rede aberta na televisão, no aplicativo, no Facebook e no Youtube. O canal Futebol Paulista, na última plataforma, também transmite o duelo (confira a programação).

O time de Suzano vem de derrota por 4 a 1 para a Portuguesa na quarta rodada e amarga a última posição do grupo, com apenas dois pontos conquistados até o momento. Foram dois empates e duas derrotas em quatro jogos, e eles precisam rapidamente de uma primeira vitória caso queiram se classificar para o mata-mata.

Apesar de invicto até aqui, o Juventus só venceu um jogo e empatou três nas quatro primeiras rodadas da Copa. O Moleque Travesso vem de empate na Mooca em 1 a 1 com o EC São Bernardo, e, embora esteja na zona de classificação para as oitavas de final, precisa voltar a ganhar para saltar à segunda posição do grupo.

