Onde assistir a Ucrânia x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Ucranianos e belgas protagonizam o 'Dia D' do Grupo E da Euro 2024; veja tudo o que você precisa saber

Ucrânia e Bélgica se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 13h (horário de Brasília), na MHPArena, pela 3ª rodada do Grupo E da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O último ato do grupo mais apertado desta Euro 2024. Após ambas serem derrotas em suas respectivas estreias, Ucrânia e Bélgica venceram na 2ª rodada e agora chegam empatados em pontos, com três, com os outros rivais de chave, a Eslováquia e a Romênia. Tudo, portanto, vai ser possível neste último dia.

Os ucranianos quase tiveram que arrumar suas malas ainda na segunda rodada, mas conseguiram uma improvável virada no placar sobre a Eslováquia, que mantém a seleção vivíssima nesta 3ª rodada. A receita é simples: uma vitória assegurará, ao menos, o segundo lugar, mas ainda há sérias possibilidades de terminar com a melhor campanha da chave, a depender do outro jogo.

Para a Bélgica, que bateu a Romênia na 2ª rodada após uma derrota doída nas mãos da Eslováquia na estreia, a situação é similar. Uma vitória assegura vaga no mata-mata, enquanto um empate ou até mesmo uma derrota podem não ser fatais. De novo, qualquer coisa é possível dependendo da combinação de resultados.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!