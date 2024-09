Onde assistir a Treze x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Série D 2024

Vaga para a semifinal da quarta divisão será decidida neste domingo (1º) à tarde; veja as prováveis escalações

Treze e Itabaiana vão a campo neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo acontece no Estádio Amigão, em Campina Grande, e tem transmissão ao vivo da TV Treze, canal do clube paraibano no Youtube (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Apesar da excelente campanha até aqui na quarta divisão, o Galo foi superado por 3 a 1 no jogo de ida, em Sergipe, e precisa reverter dois ou mais gols de diferença caso queira seguir na luta pelo acesso à Série C de 2025. A equipe venceu nove dos quinze jogos na fase de grupos, ficando com o primeiro lugar, e eliminou ASA e Altos nas etapas anteriores às quartas.

A jornada do Itabaiana aqui é semelhante, com a mesma quantidade de triunfos na fase inicial da competição e a garantia do primeiro lugar. Após isso, deixou para trás o Atlético Cearense na segunda fase e o Porto Velho nas oitavas de final. Agora, começou o principal duelo - até o momento - vencendo por 3 a 1 em casa, e pode perder por até um gol de diferença para se classificar.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!