Onde assistir a Treze x ASA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2024

Equipes entram em campo neste domingo (04), pelo jogo de volta da segunda fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Treze recebe o ASA na tarde deste domingo (04), às 16h (de Brasília), no Amigão, em Campina Grande, pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da TV Treze, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Valendo vaga nas oitavas da competição, as equipes duelam na Paraíba após o primeiro jogo terminar empatado por 1 a 1. Em caso de novo empate no placar agregado neste jogo, a partida será decidida nos pênaltis.