Onde assistir a Tottenham x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso 2024

Equipes se encontrarão pela segunda vez em duas semanas; veja tudo o que você precisa saber

Tottenham e Bayern de Munique se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 13h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, por amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Este será o segundo encontro das equipes nesta pré-temporada. Na última semana, os dois rivais já haviam se encontrado, em confronto que os alemães acabaram levando a melhor, vencendo por 2 a 1 - Gabriel Vidovic e Leon Goretzka marcaram os tentos do triunfo, enquanto Pedro Porro descontou. A partida fez parte da turnê das equipes na Coréia do Sul.

E já com os inícios de Premier League e Bundesliga se aproximando, a tendência é que tanto o time londrino quanto o da Bavária levem a campo equipes protagonizadas por vários titulares. Claro, o destaque ficará para Harry Kane, que poderá fazer sua primeira aparição contra os Spurs, assim como o zagueiro Eric Dier, mas que já entrou no segundo tempo da vitória da semana passada.

