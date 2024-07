Onde assistir a Tombense x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tombense e Figueirense se enfrentam na noite deste sábado (20), às 19h30 (de Brasília), no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Zapping, no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer a três jogos, a Tombense caiu para o oitavo lugar, com 19 pontos. O time mineiro sabe que precisa reagir para permanecer dentro da zona de classificação.

Do outro lado, o Figueirense vem de goleada sofrida no jogo anterior e foi para a nona posição, com 18 pontos. A equipe catarinense quer aproveitar o confronto direto para voltar ao G-8.

