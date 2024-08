Onde assistir a Tombense x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times se enfrentam pela 17ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Tombense e CSA entram em campo neste domingo (11), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Antônio Guimarães de Almeida e terá transmissão ao vivo do Zapping (veja a programação completa aqui).

Ocupando a 10ª posição da tabela com 22 pontos, o Tombense tenta voltar a vencer para poder seguir sonhando com a classificação ao mata-mata. A um ponto do G8, o time mineiro não vence há seis rodadas e vai em busca dos três pontos para colocar um ponto final neste momento ruim.

Já o CSA tem outros objetivos neste momento. 15º colocado com 16 pontos somados, a equipe alagoana está a um ponto do Z4. Por isso, interromper a sequência de quatro jogos sem vitória é fundamental para poder respirar um pouco mais.

