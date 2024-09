Onde assistir a Taubaté x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão feminino 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), pela 10ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Taubaté recebe o Palmeiras na tarde desta terça-feira (24), às 15h (de Brasília), no Joaquim de Morais Filhoa, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2024. A partida terá transmissão ao vivo através do Youtube da Centauro e da Camisa 21 (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras, atual líder com 19 pontos, encara o Taubaté, que ocupa a sétima posição com 12 pontos, em mais um confronto decisivo pelo Campeonato Paulista Feminino 2024. As equipes já se enfrentaram oito vezes, com o Palmeiras levando vantagem com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, marcando 14 gols e sofrendo cinco.