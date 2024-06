Onde assistir a Suíça x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), em Berlim; confira a transmissão e outras informações do jogo

Suíça e Itália entram em campo na tarde deste sábado (29), às 13h (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Segunda colocada do grupo A com 5 pontos, a Suíça acumula uma vitória e dois empates até o momento. Os suíços destacaram que a força emocional do elenco pode fazer a diferença em Berlim. "A mentalidade será importante. Temos que jogar um bom futebol, temos que pressionar, temos que colocá-los sob pressão e jogar nosso próprio jogo", disse Freuler.

Já a Itália conquistou a classificação às oitavas de final nos últimos minutos no empate contra a Croácia. Os italianos encerraram a primeira fase na segunda colocação do grupo B, com uma vitória, uma derrota e um empate. Atual campeã europeia, a Azzurra promete mostrar a sua força mais uma vez. "Cabeça e coração nunca devem faltar em todas as partidas, mesmo em jogos de futebol de cinco com amigos. Futebol é sobre técnica e individualidade, assim como inteligência, manter a calma e entender os momentos chave são importantes nessas competições acima de tudo", afirmou Mancini.

