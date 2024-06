Onde assistir a Argentina x Peru ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela terceira rodada do grupo A; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e Peru se enfrentam na noite deste sábado (29), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo A da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (clique para conferir a programação diária).

Líder do grupo com 6 pontos, a Argentina entra em campo leve, após já ter garantido a classificação à próxima fase. Agora, os Hermanos vão a campo buscando um novo triunfo para manter os 100% na competição.

Do outro lado, o Peru vive situação delicada. Isso porque a equipe tem uma derrota e um empate até o momento, ficando na lanterna do grupo, com 1 ponto. Para se classificar, os peruanos precisam vencer o jogo, além de torcer para o Canadá não ganhar do Chile, e superar os rivais no saldo de gols.

