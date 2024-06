Onde assistir a Suíça x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Duas melhores colocadas do grupo A, seleções se enfrentam pela última rodada da fase de grupos do torneio; confira mais detalhes

Suíça e Alemanha entram em campo neste domingo (23), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela última rodada do grupo A da Eurocopa 2024. A partida acontece no Deutsche Bank Park e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Segunda colocada do grupo com quatro pontos somados, a Suíça chega em uma situação confortável para este duelo. Apesar de não estar com a vaga assegurada nas oitavas, a seleção de Murat Yakin só pode ser alcançada pela Escócia, mas a distância no saldo de gols é considerável (2 dos suíços contra -4 dos escoceses).

Já a Alemanha busca assegurar a primeira posição da chave e encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Com atuações convincentes nos jogos contra Escócia e Hungria, os alemães estão na liderança com seis pontos e veem a confiança aumentar gradativamente. São sete gols marcados, que colocam a equipe de Julian Nagelsmann como a com melhor ataque do torneio até aqui.

