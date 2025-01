Onde assistir a Sporting x Porto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Taça da Liga Portuguesa 2024/25

Semifinal da Taça da Liga tem clássico nacional entre o líder e o vice do Campeonato Português; veja onde assistir no Brasil e em Portugal

Sporting e Porto se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h45 (horário de Brasília - ou às 19h45 no horário de Lisboa), pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa de 2024/25. O jogo único e sem mando de campo será no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, com transmissão da NSports, via TV fechada e Youtube. Em Portugal, passará nos canais privados SIC e Sport TV (veja aqui a programação diária).

Atual líder e campeão do Campeonato Português, o Sporting defende uma invencibilidade de cinco jogos e vem retornando aos trilhos após a saída de Rúben Amorim. Contará com o artilheiro Viktor Gyokeres como principal arma para o duelo, que já anotou 30 gols em 28 jogos na temporada.

O Porto vem logo atrás na tabela da liga, mas com um jogo a menos e podendo assumir a liderança caso vença seu próximo duelo. No entanto, o foco do momento vai para a Taça da Liga, já que a equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa de Portugal e o torneio surge como mais uma oportunidade para 2024/25.

O retrospecto de confrontos diretos é vasto entre os Leões e os Dragões. Ao todo, foram 251 jogos oficiais, 93 vitórias do Porto, 85 do Sporting e 73 empates. Nos últimos cinco duelos, foram dois triunfos para cada lado e um empate. Desta vez, quem passar encara o vencedor da outra semi, entre Benfica x Braga, na final.