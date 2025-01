Onde assistir a Sporting x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Taça da Liga Portuguesa 2024/25

Dérbi de Lisboa deste sábado (11) define o destino da Taça da Liga Portuguesa; veja a transmissão brasileira e de Portugal

Sporting e Benfica se enfrentam neste sábado (11), às 16h45 (horário de Brasília - 19h45 em Lisboa), pela final da Taça da Liga Portuguesa de 2024/25. O jogo será no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá transmissão ao vivo da NSports para o Brasil, na TV fechada e no Youtube. Em Portugal, os canais privados SIC e Sport TV transmitem o duelo (clique aqui e confira a programação completa).

Para chegar na final, os Leões, liderados pelo artilheiro Viktor Gyokeres, derrotaram o Nacional da Madeira por 3 a 1 nas quartas de final, em outubro, e o Porto por 1 a 0 na semifinal, nesta terça-feira (7). O clube busca seu quinto troféu da competição, sendo o último em 2021/22.

Por outro lado, as Águias são as maiores campeãs da Taça da Liga Portuguesa, com sete conquistas. No entanto, não levam o título para casa desde 2015/16, e após derrotar Santa Clara e Braga nas fases anteriores, ambos por 3 a 0, a expectativa para o dérbi na decisão é a maior possível.

Mais artigos abaixo

A última conquista do Sporting da Taça da Liga, em 2022, veio após vitória sobre o Benfica por 2 a 1 de virada na final. Na semi da Taça de Portugal da temporada passada, os Leões também se deram melhor no confronto direto e avançaram à final. Nos últimos dez jogos recentes entre os clubes, eles venceram cinco vezes, contra duas das Águias e três empates.