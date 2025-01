Onde assistir a Sport x Oeste ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

No Hermínio Espósito, equipes se enfrentam, nesta segunda-feira (13) pela segunda fase da competição; veja como acompanhar e outros detalhes

Sport e Oeste duelam na manhã desta segunda-feira (13), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Hermínio Espósito, Embu das Artes, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão, no YouTube (confira a programação completa).

O Sport chega com moral elevado após encerrar a primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 20, somando sete pontos. A equipe rubro-negra venceu o Cascavel por 1 a 0 na estreia, goleou o Boavista por 5 a 0 e garantiu o primeiro lugar com um empate em 0 a 0 contra o Referência-SP, em um confronto direto pela liderança. Destaque para a solidez defensiva do time, que ainda não sofreu gols na competição, e para o ataque eficiente, com seis gols marcados.

Do outro lado, o Oeste também avançou invicto, conquistando a segunda colocação do Grupo 19. O time paulista empatou na primeira e última rodada da primeira etapa, ambas por 1 a 1, mas se destacou ao golear o Náutico por 6 a 0 na segunda rodada.