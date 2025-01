Onde assistir a Sport x Jaguar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pela 5ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Sport recebe o Jaguar na noite desta quarta-feira (29), às 20h (de Brasília), na Ilha de Retiro, em Recife, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após quatro rodadas disputadas, o Sport entra em campo com o objetivo de alcançar a liderança do estadual. A equipe ocupa a quarta posição, apesar de ter iniciado a competição com os meninos da base. Do outro lado, o Jaguar também está na zona de classificação para a próxima fase, com cinco pontos.

A competição começa com dez clubes disputando uma fase inicial em turno único, no formato de pontos corridos. Os seis primeiros avançam, sendo que os dois melhores classificados vão direto para as semifinais. Os três últimos são rebaixados. As equipes que terminam entre a 3ª e a 6ª posição avançam para a segunda fase, onde se enfrentam em jogo único. Caso termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. As semifinais e a final são disputadas em sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Se houver empate, o desempate será feito pelo saldo de gols no confronto direto ou, se necessário, nos pênaltis. O mando de campo na segunda partida da final será da equipe com a melhor campanha na fase inicial.