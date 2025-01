Onde assistir a Sport x FC Cascavel ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo neste domingo (05), no Estádio Municipal Hermínio Esposito; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Cascavel se enfrentam neste domingo (05), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Hermínio, em Embu das Artes, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão Play no YouTube (confira a programação completa).

No Grupo 20, ao lado de Cascavel, Boa Vista e Referência, o Sport optou por inscrever seus jogadores da equipe sub-17, já que o elenco sub-20 está concentrado na disputa do campeonato estadual.