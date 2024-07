Onde assistir a Sport x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 2024

Após as Gurias Furacão largarem na frente, clubes fazem o jogo de volta neste sábado; confira os detalhes

Sport e Athletico-PR entram em campo neste sábado (6), às 15h (horário de Brasília), em jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 2024. A partida será realizada no Estádio do Arruda, mas não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Derrotado no jogo de ida fora de casa por 1 a 0, o Sport conta com o apoio de sua torcida para buscar o resultado que precisa. Classificadas na segunda posição do grupo A, as Leoas da Ilha vão em busca da vitória por pelo menos um gol de diferença, o que levaria a disputa para os pênaltis.

Já o Athletico-PR tenta confirmar a classificação e o retorno à elite do futebol nacional depois da vantagem simples construída na primeira partida. No entanto, todo cuidado é pouco para as Gurias Furacão, que avançaram ao mata-mata na terceira colocação do grupo A.

