Onde assistir a Sérvia x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Euro 2024

Equipes fazem estreia na Eurocopa 2024, neste domingo (16); confira transmissão, escalações e mais

Sérvia e Inglaterra entram em campo nesta domingo (16), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo C da Euro 2024. A partida acontece na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, e terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Sérvia entra no confronto com expectativas elevadas, utilizando seu forte poder aéreo, responsável por um terço dos 15 gols marcados na fase de qualificação. Nos amistosos preparatórios, a Sérvia teve resultados mistos, perdendo para a Áustria, pelo placar de 2 a 1, mas vencendo a Suécia por 3 a 0.

Enquanto isso, a Inglaterra, finalista da última edição da Eurocopa, busca conquistar seu primeiro título continental desde 1966. Para isso, é crucial iniciar o torneio com o pé direito. Com estrelas como Harry Kane, Jude Bellingham e Phil Foden, premiados por suas atuações na última temporada, os Três Leões querem reafirmar sua força. Nos amistosos recentes, a Inglaterra derrotou a Bósnia e Herzegovina, por 3 a 0, e a Islândia pelo placar de 1 a 0, demonstrando que está pronta para a competição.

