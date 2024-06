Onde assistir a Senegal x RD Congo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026

Seleções entram em campo em pontapé inicial para o Mundial de Canadá, Estados Unidos e México em 2026; veja as prováveis escalações

Senegal e RD Congo se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Diamniadio, em Dakar, e não terá transmissão oficial com imagens para o Brasil (veja aqui a programação dos jogos do dia).

Invicto nas duas primeiras rodadas do grupo B até aqui, a equipe de Senegal goleou Sudão do Sul por 4 a 0 e empatou sem gols contra Togo. Na última Data Fifa, em março, saiu vitoriosa em seus dois compromissos, contra Gabão e Benin, e espera manter o desempenho nas eliminatórias para se classificar a mais uma Copa.

Enquanto isso, os últimos jogos da República Democrática do Congo foram pela Copa Africana de Nações, onde superou as expectativas e alcançou o quarto lugar de toda a competição. O time deixou o torneio com apenas uma derrota - na semifinal para a Costa do Marfim - e, até aqui nas eliminatórias, tem um triunfo contra a Mauritânia e um revés contra o Sudão.

Em 2023, na última vez em que as equipes se enfrentaram, Senegal venceu bem a partida por 3 a 0, pela Copa das Nações Africanas. Já em amistoso realizado em 2022, a RD do Congo ganhou por 2 a 1.

