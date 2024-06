De um lado, Tricolor faz seu pior início de torneio em sua história; do outro, Peixe quer buscar a liderança

São Paulo e Santos se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 20h15 (horário de Brasília), no CFA Presidente Laudo Natel, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida será transmitida pela SPFC Play, no streaming (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vive seu pior início de nacional sub-20 em sua história. Soma apenas um pontinho em nove rodadas, concedendo 33 gols neste período. A expectativa é só uma: deixar a lanterna da competição - e o mais rápiodo possível.

O Santos, enquanto isso, vive fase completamente oposta: é o vice-líder do torneio, com 16 tentos - oito a menos que o Palmeiras, à frente. Os Meninos da Vila vêm em sequência de quatro vitórias - a primeira destas por 9 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Paulistão sub-20 -, e tem a chance de manter o bom ritmo contra a pior equipe do torneio.

