Onde assistir a São Paulo x Realidade Jovem ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Realidade Jovem se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O São Paulo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na rodada de estreia. Enquanto isso, o Realidade Jovem, com quatro pontos e um jogo a mais disputado, venceu o Marília por 4 a 0 na primeira rodada e, na sequência, empatou com o Pinda por 1 a 1.