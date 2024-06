Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Clubes disputam clássico paulista pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria; confira os detalhes

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta segunda-feira (17), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. O jogo será realizado no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa e contará com a transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 23 pontos, o São Paulo vive momento positivo (são quatro vitórias nas últimas cinco rodadas). Além disso, o Tricolor chega embalado pelo 4 a 0 aplicado no clássico contra o Santos na rodada anterior.

Já o Palmeiras chega para o clássico de forma diferente. Derrotadas nas últimas duas derrotas, as Palestrinas ocupam a quarta posição do campeonato com 22 pontos somados e tentam voltar ao caminho das vitórias diante do rival.

Os dois times se enfrentaram pela última vez há três semanas. Em duelo válido pelo Campeonato Paulista Feminino, São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1. Rafa Mineira abriu o placar para o Tricolor, enquanto Brena Carolina deixou tudo igual.

