Onde assistir a São Paulo x Marília ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Times fazem confronto da oitava rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

São Paulo e Marília entram em campo neste domingo (7), às 11h (horário de Brasília), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O duelo acontece no CFA Laudo Natel e terá transmissão da Record News, Space, streaming da Max e do canal Paulistão no YouTube (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado com 11 pontos, o São Paulo não vence há duas rodadas. Vindo de derrota para o Corinthians e empate com o Red Bull Bragantino, o Tricolor tenta voltar ao caminho das vitórias diante da equipe mais frágil do campeonato até aqui.

O Marília, por sua vez, faz péssima campanha. Lanterna da competição sem nenhum ponto somado, o clube perdeu todos os sete jogos que disputou. Por isso, vai desesperado em busca de seus primeiros pontos para tentar esboçar uma reação.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!