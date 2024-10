Onde assistir a São Paulo x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes sub-20 se enfrentam, em Cotia, pela Copa do Brasil da categoria; veja os detalhes

São Paulo recebe o Londrina na tarde desta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play, via streaming (veja a programação completa do dia).

O Tricolor encara o torneio como prioridade após não conseguir a classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro da categoria. No entanto, a equipe vive um excelente momento no Campeonato Paulista, onde liderou seu grupo com 15 pontos em seis jogos, conquistando quatro vitórias nos últimos cinco confrontos. Com três títulos da Copa do Brasil Sub-20 no currículo (2015, 2016 e 2018), o São Paulo busca protagonismo na competição, de olho em uma campanha vitoriosa após a eliminação nas oitavas em 2020.

Do outro lado, o Londrina entra em campo focado em sua única competição restante na temporada. Após ser eliminado pelo Operário-PR nas quartas de final do Campeonato Paranaense Sub-20, o clube vê a Copa do Brasil como sua grande chance de salvar o ano e surpreender os grandes do cenário nacional. O time paranaense espera fazer frente ao São Paulo, sabendo que um empate levará a decisão para os pênaltis.