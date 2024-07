Onde assistir a São Paulo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes duelam nesta quarta-feira (03), em Cotia, pelo Brasileirão sub-20; saiba como acompanhar

São Paulo e Internacional se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), às 15h (horário de Brasília), no CT de Cotia, pela 12ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTv, em canal fechado (veja a programação completa aqui).

O São Paulo viveu um início de temporada turbulento, com oito derrotas consecutivas na competição. No entanto, a equipe parece ter encontrado o caminho do sucesso nas últimas rodadas. Em clássicos emocionantes, o Tricolor superou o Santos por 4 a 3 e o Corinthians por 3 a 1, conquistando suas duas primeiras vitórias no torneio de pontos corridos.

Já o Internacional, lanterna da competição, busca se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Goiás na última rodada, que freou a empolgação após a conquista da primeira vitória na competição, um surpreendente 2 a 1 sobre o líder Palmeiras. Em nove jogos disputados, o Colorado tem o retrospecto de sete derrotas, um empate e uma vitória.

