Onde assistir a São Paulo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), no Estádio do Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, além do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

O São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final do Brasileirão feminino após encerrar a primeira fase na terceira posição com 30 pontos. Até aqui, foram nove vitórias, três empates e três derrotas. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, a equipe paulista entra em campo com a vantagem do empate.

Do outro lado, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para seguir no torneio. Caso vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, as gaúchas terminaram em sexto lugar, com 23 pontos.

