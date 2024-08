Onde assistir a São Paulo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes medem forças pela 18ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

São Paulo e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no CFA Laudo Natel e terá transmissão do SPFC Play (veja a programação completa aqui).

16º colocado com 16 pontos, o São Paulo tenta melhorar sua posição nestas rodadas finais. Sem chances de classificação ao mata-mata, o Tricolor tenta voltar ao caminho das vitórias no campeonato após três jogos sem vencer.

Já o Fortaleza vive situação diferente. Em sexto lugar com 30 pontos somados, o Leão do Pici precisa de apenas um ponto para se garantir matematicamente entre os oito primeiros e avançar às quartas de final.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!