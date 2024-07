Onde assistir a São Paulo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Em espectros distintos na tabela, duelo de tricolores é um dos destaques da 3ª rodada do nacional da categoria

São Paulo e Fluminense se enfrentam na tarde desta terça-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no CFA Laudo Natel, pela 3ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Atual vice-campeão do nacional da categoria, o São Paulo vai a campo ainda em busca de sua primeira vitória nesta edição do torneio. O Tricolor é atualmente o antepenúltimo colocado, com duas derrotas, para Cruzeiro e Bahia, nas duas primeiras partidas na competição. O objetivo, portanto, é já iniciar uma recuperação após o início ruim.

Do outro lado, o Fluminense encontra-se na parte de cima da tabela - e ainda invicto. Os cariocas somam quatro tentos, consequentes de uma vitória sobre o RB Bragantino, na estreia, e um empate contra o Cruzeiro. Uma vitória, somada a tropeços dos rivais diretos, poderia alçá-los à liderança.

A partida, ainda, marca uma reedição da final da Copa do Brasil sub-17, disputada em maio e vencida pelo Tricolor das Laranjeiras, por 2 a 1.

