Onde assistir a São Paulo x Deportivo Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), no CFA Presidente Laudo Natel; confira a transmissão

São Paulo e Desportivo Brasil se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal Paulistão, no Youtube (confira a programação completa).

Após golear o Criciúma no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20, o São Paulo volta suas atenções para o Paulistão sub-20. Como empatou o primeiro jogo por 1 a 1, o Tricolor precisa vencer para avançar à semifinal. A equipe é dona da melhor campanha do torneio, com 20 vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Por outro lado, o Desportivo Brasil, que também precisa de uma vitória simples para avançar na semi do Paulistão sub-20, se classificou em segundo lugar do grupo 22 da terceira fase. Até aqui, foram 23 jogos, sendo 13 vitórias.