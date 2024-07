Onde assistir a São Paulo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17 2024

Equipes iniciarão caminhada no nacional da categoria; veja detalhes

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (03), às 20h (horário de Brasília), no CFA de Cotia, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play (veja a programação completa aqui).

O São Paulo inicia a caminhada no nacional da categoria após consagrar-se vice-campeão da Copa do Brasil sub-17. O time caiu na final diante do Fluminense, perdendo por 2 a 1, em maio. Agora, porém, o objetivo é ver isso como águas passadas e concentrar-se no novo torneio. No ano passado, o Tricolor foi vice-campeão, sendo derrotado na final pelo Palmeiras, por 3 a 0.

O Cruzeiro, enquanto isso, espera uma campanha melhor do que a do ano passado, quando sequer chegou ao mata-mata. A Raposa terminou a primeira fase em 6° lugar do Grupo B (liderado justamente pelo São Paulo), fora da zona de classificação. Foram quatro vítórias e um empate em nove jogos.

