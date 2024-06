Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Clássico será disputado nesta sexta-feira (28), no Canindé, pelo Paulistão feminino; confira a transmissão e outros detalhes

São Paulo e Corinthians se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), às 18h (de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. Com torcida única, o Majestoso feminino será transmitido ao vivo e gratuitamente pelos canais Centauro, Desimpedidos e Camisa 21, todos no YouTube (veja a programação completa).

As Soberanas e as Brabas ostentam campanhas muito parecidas no Paulistão. Ambas somam três vitórias, um empate e nenhuma derrota, ostentando defesas sólidas com apenas quatro gols sofridos até o momento. A diferença reside no saldo de gols: o Corinthians ocupa a segunda colocação, com dez pontos, enquanto o São Paulo vem logo atrás, na terceira posição, com os mesmos dez pontos, mas com dois gols a menos no saldo.

Em oito confrontos diretos, o Tricolor leva a melhor, com quatro vitórias, contra três do Timão e um empate. No entanto, na última temporada, o Corinthians se sagrou campeão paulista, vencendo o São Paulo na grande final e conquistando o tetracampeonato estadual.

