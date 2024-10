Onde assistir a São José EC x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Paulista feminina de 2024

Equipes entram em campo neste sábado (26), pelo jogo de ida da semifinal da competição; veja como acompanhar na internet

O São José EC recebe o Santos na tarde deste sábado (26), às 15h (de Brasília), noMartins Pereira, em São José dos Campos, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Paulista feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no canal do YouTube (veja a programação completa aqui).

Na primeira fase do Campeonato Paulista Feminino, o Santos terminou na sexta posição com 16 pontos em dez jogos, enquanto o São José-SP ficou em sétimo lugar, com 13 pontos. Com esses resultados, ambas as equipes se classificaram para disputar a Copa Paulista Feminina, junto com RB Bragantino e Taubaté, que compõem a outra semifinal. Vale destacar que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Ferroviária garantiram vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, seguindo na disputa pelo título principal.