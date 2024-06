Onde assistir a São José x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulista feminino 2024

Equipe vão a campo, nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; confira como acompanhar e outros detalhes

São José e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no Youtube, do Play Plus, no streaming, da Max, também no streaming e do Space, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Verdão busca manter a boa fase na competição e a série invicta contra o São José. Em três jogos disputados até agora, o time comandado por Camila Orlando soma duas vitórias e um empate, ocupando a 3ª colocação na tabela, com sete pontos conquistados. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Pinda por 3 a 0, com gols de Victoria Liss, Amanda Gutierres e Gaby Santos.

O São José, por sua vez, ocupa a 4ª posição na tabela, com os mesmos sete pontos do Palmeiras. A equipe vem de uma vitória convincente sobre o Marília por 3 a 1 fora de casa, e busca surpreender o Verdão em seus domínios.

