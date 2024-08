Onde assistir a São Caetano x Capivariano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais das oitavas de final da Copa Paulista 2024

Melhor time da 1ª fase, Azulão precisa de vitória para seguir vivo; Leão tem a vantagem do empate

São Caetano e Capivariano se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Paulista. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Capivariano largou na frente na disputa rumo às quartas do torneio. E foi no sufoco, por 2 a 1, com gol de Lucas Cerqueira, aos 50 minutos do segundo tempo - Popó também marcou para os donos da casa, enquanto Vermerson descontou.

Dono da melhor campanha na primeira fase, agora o São Caetano precisa vencer por, no mínimo, um gol de diferença para não ser eliminado em casa. Uma vitória com esse saldo levaria a decisão à disputa de pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garantiria a vaga ainda no tempo normal. O Capivariano, claro, tem o direito do empate.

