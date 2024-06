Onde assistir a São Bernardo x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 10ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O São Bernardo recebe o Figueirense na noite deste domingo (23), às 19h (de Brasília), no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Zapping Sports, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca da liderança, o São Bernardo entra em campo de olho na liderança da Série C. A equipe tem 18 pontos conquistados em nove jogos disputados e ocupa o quarto lugar da tabela. O time está há quatro jogos sem derrotas, com três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Figueirense quer embalar a segunda vitória consecutiva após derrotar o Confiança. O time de Santa Catarina está na sétima posição, com 14 pontos.

