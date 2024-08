Onde assistir a São Bento x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Equipes iniciam corrida no mata-mata pelo título da Copa Paulista; veja onde assistir de graça

São Bento e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira (27), às 20h (horário de Brasília), em jogo que vale a ida das oitavas de final da Copa Paulista de 2024. O palco do duelo será o Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e a transmissão ao vivo e de graça da partida fica por conta do canal Futebol Paulista no Youtube (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

O time do interior paulista chega para o mata-mata após dois empates seguidos nos últimos jogos da fase de grupos e ter ficado com a segunda colocação do grupo D do torneio. O São Bento venceu dois dos oito jogos, no entanto, perdeu apenas um, e se mostra preparado para o que vem pela frente na fase decisiva.

A Lusa também se classificou pelo segundo lugar do grupo E, e, embora não tenha ficado com a ponta da tabela, teve uma excelente campanha e venceu cinco de seus 10 compromissos no campeonato. Além disso, empatou mais quatro vezes e perdeu apenas uma fora de casa. Caso segure o resultado, o Canindé pode ser uma arma fortíssima para a volta.

Os times se enfrentaram sete vezes de 2020 para cá, incluindo jogos por Paulistão, Brasileirão Série D e Série A2 do Paulista. Foram três triunfos da Portuguesa, três empates e um do São Bento.

