Onde assistir a São Bento x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bento e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo 25, com um ponto conquistado, o Fortaleza estreou com um empate por 2 a 2 contra o Carajás. Já o São Bento também empatou por 2 a 2, diante do Ituano.